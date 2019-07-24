شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السورى: عدوان إسرائيلى على تل الحارة بريف درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون السورى، اليوم الأربعاء عن عدوان إسرائيلى على تل الحارة بريف درعا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وأكد المراسل التلفزيونى، أن أضرار العدوان الإسرائيلى اقتصرت على الماديات. يذكرأن، ثمن الرئيس السورى بشار الأسد، الدور الروسى فى محاربة الإرهاب على الأراضى السورية، مشيدا بوقوف موسكو إلى جانب دمشق أمام المحافل الدولية دفاعا عن سيادتها وقرارها المستقل.

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