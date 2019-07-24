رئيس وزراء اليمن يبحث في السعودية مستجدات أوضاع بلاده

الرياض / الخليج 365

بحث رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مستجدات الأوضاع في بلاده.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن بن سلمان التقى في مدينة نيوم (شمال غربي المملكة) رئيس الوزراء اليمين بحضور رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

وجرى خلال اللقاء "استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها".

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

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