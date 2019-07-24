مسؤول عراقي: لا موافقة على مشروع سكة حديد للربط مع إسرائيل

بغداد / علي جواد / الخليج 365

نفى مسؤول عراقي، الثلاثاء، وجود موافقة من بلاده على مشروع إسرائيلي يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية وصولا إلى العراق، عبر سكة حديد.

وفي تصريح للأناضول، نفى مسؤول في الشركة العامة لسكك الحديد (حكومية) في العراق، وجود موافقة على إتمام المشروع الإسرائيلي.

وقال المصدر، مفضلا عدم كشف هويته، إن "العراق لديه مخطط مستقبلي للربط عبر سكة حديد، عبر منافذ "الشلامجة" الحدودي مع إيران، و"سفوان" مع الكويت، و"طربيل" مع الأردن، لكنها مجرد مخططات تحتاج لأكثر من 60 مليار دولار لتنفيذها، وهذا المبلغ غير متاح حاليا".

وأوضح المصدر أن "العراق لديه موقف ثابت وواضح، ولا يمكن أن يتغير بشأن التطبيع مع إسرئيل بكل أنوعه حتى وإن كان عبر سكك الحديد"، لافتا إلى أن "موقف العراق معروف ولا يمكن أن يتغير بتغير الظروف".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت صحيفة "ليندا منوحين" العبرية عن مشروع إسرائيلي يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية وصولا إلى العراق عبر سكة حديد.

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وقالت الصحيفة في منشور عبر موقع "فيسبوك": "قبل قليل مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزميلي يوناتن جونين بجانب مشروع السكك الحديدية التي ستربط لين إسرائيل والخليج ثم العراق".

وتوقعت الصحيفة أن المشروع من شأنه "تنشيط الحركة الاقتصادية ويعود بالفائدة على شعوب المنطقة".

من جانبها كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تفاصيل مشروع إسرائيلي، يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية، عبر إقامة خط سكة حديد، أطلق عليه "قطار السلام".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن "رؤية وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن قطار يربط الموانئ البحرية الإسرائيلية بالحدود الأردنية، وصولا إلى العراق والسعودية، تحصل على اعتماد مالي من قبل الحكومة في موازنة 2019، بقيمة 15 مليون شيكل (دولار=3.5 شيكل، وذلك للشروع في وضع المخططات الأولية للمشروع".

ولا يقيم العراق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعترف بها، كما لا تقيم الدول العربية باستثناء الأردن ومصر، علاقات علنية معها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.