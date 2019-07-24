بللسمر البر …..

- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
كان لنا في صباح هذا اليوم موعد مع الماضي الجميل ، مع التاريخ المجيد مع الارض الطاهر المعطاءة التي عاش على ترابها ابائنا و اجدادنا فاحبتهم و أحبوها و اكرمتهم و اكرموها فتولدت قصة عشق يكتب فصولها اجيل تلو اجيل بالحب و بسخاء العطاء و الكرم المتبادل من الماخذ و المعطي ، الانسان يتفنن و يبدع في خدمتها فتتفنن و تبدع في رد الجميل بالاجمل بخيراتها الوافرة التي اكرمتهم بها فاكرموا انفسهم و اكرموا الربيع و الحللال و الكساب و المترمع و الضيف و عابر السبيل فجعل الله فيها و في خيراتها البركة و مع التحولات الاقتصادية التي طرأت على بلد الخير بلدنا في العقود الماضية و اصبح لدى المواطن في هذا الجزء الغالي الزراعي من المملكة العربية السعودية سيولة نقدية ما جعله يوفر مستلزمات العيش لحياته مما يستورد من الارزاق و هذا ما تسبب في ابتعاد المزارع عن مزرعته و خاصة مزارع البر التي تتميز بها منطقة رجال الحجر و التي كانت زكاتها مصد دخل مهم لمالية الدولة في بداية عهد الدولة السعودية الثالثة حيث كانت تفوق الزكاة في مجملها الستة ألاف فرق و الفرق يساوي اثنى عشر صاع و كان في تلك الازمنة يسخر جلها لدعم حملات توحيد المملكة و تسيير أمور الدولة في هذا الجزء من وطننا الغالي و هذا الكم الكبير من الزكاة يدل ان الناس كانو يولون الزراعة اهتمام كبير و أن الارض خصبة و معطاءة غير ان هذا الاهتمام تضاءل في العقود الاخيرة خلال الطفرة المعيشية التي مر و يمر بها الوطن ، و رجال المبادرات من بللسمر لحظوا ان العلاقة بين الانسان و الأرض آخذة في التدني الى درجة أن النشئ الجديد لم يعد يهتم حتى بمسميات ارض ابائه و اجداده فتخذوا مبادرة سموها مهرجان بر بللسمر من اجل تشجيع الانسان بالعودة الى ارضه و الاهتمام بها و بزراعتها و الاستفادة مما توفره الدولة اعزها الله من صنوف الدعم للمزارعين فاقاموا مهرجان سنوي تعرض فيه كل اصناف البر الذي يزرع في منطقتهم و من خلال هذا المهرجان يكرم المزارعين المتميزين في محاصيلهم و جودتها فلهؤلاء الرجال من بللسمر و كل مسؤولين الادارات الحكومية و على رأسهم رئيس المركز الذين ساهموا بجهدهم و مالهم فائق الاحترام و الاعجاب و التقدير و الشكر العظيم على مبادرتهم هذه التي أعادت للارض و للزراعة شيئ من حبها و الاهتمام بها .
بقلم
أ. علي بن محمد بن محيا
كانت هذه تفاصيل خبر بللسمر البر ….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.