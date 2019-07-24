سندكم يفعل (مرحبا الف في عسير )

أميرة الشهري فعل فريق سندكم اليوم بتعاون مع شرطة النماص مبادرة (حسن الوفادة ) مرحبا الف في عسير التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال حفظه الله امير منطقه عسير بحضور منسوبي من البلديه وبعض الاعلامين بالمنطقه والتي تزينت اغلب المواقع بهذا الشعار وذلك بإقامة ضيافة للزوار ومرتادي المنطقه بتوزيع الورد والمشروبات والهدايا العينيه للكبير والصغير وزرع الابتسامة على رواد المحافظة . Advertisements @alkhaleeg

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