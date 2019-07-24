الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين جنوب الحديدة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، نقلا عن مصدر ميداني، إن "الحوثيين شنوا هجوما هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي جنوب الحديدة".

وأوضح أن "الحوثيين حاولوا التقدم باستماتة من مناطق نائية قريبة من مديرية التحيتا صوب مواقع القوات، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة".

وأكد "صد هجوم الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار الجيش إلى رصد تحركات كبيرة يقوم بها الحوثيون في وقت دفعوا فيه بتعزيزات نحو مواقع تمركزهم، بهدف شن هجمات مماثلة على مواقع القوات في أكثر من منطقة.