الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين جنوب الحديدة

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأوضح أن "الحوثيين حاولوا التقدم باستماتة من مناطق نائية قريبة من مديرية التحيتا صوب مواقع القوات، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة".
وأكد "صد هجوم الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأشار الجيش إلى رصد تحركات كبيرة يقوم بها الحوثيون في وقت دفعوا فيه بتعزيزات نحو مواقع تمركزهم، بهدف شن هجمات مماثلة على مواقع القوات في أكثر من منطقة.
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