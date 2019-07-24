إغلاق الجولة الاستثمارية الأولى لشركة زد لتمكين التجارة الإلكترونية بقيادة علم للاستثمار

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

شركة زد تتمكن من إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة 7.5 مليون ريال سعودي بقياد علم للاستثمار.

تمكنت شركة زد السعودية المتخصصة في التجارة الالكترونية من الحصول على استثمار بقيمة 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال) في جولتها الاستثمارية الأولى منذ بداية تأسيسها من مجموعة من شركات رأس المال الجريء ومستثمرين ملائكيين بقيادة صندوق رأس المال الجريء في شركة علم.

وتقول الشركة أنها تهدف من هذا الاستثمار إلى دعم التوسع في عمليات الشركة للوصول إلى شرائح وأسواق جديدة في قطاع التجزئة، وكتبت في بيانها: “يهدف هذا الاستثمار إلى دعم التوسع في عمليات الشركة للوصول إلى شرائح وأسواق جديدة في قطاع التجزئة، بعد أن حققت الشركة أرقام وصلت إلى أكثر من 1800 تاجر تجزئة، قاموا بتنفيذ أكثر من 380 ألف طلب بقيمة إجمالية تجاوزت 140 مليون ريال سعودي.”

يُشار أن شركة زد تأسست عام 2017 في مدينة الرياضة عن طريق كل من مازن الضراب وشريكه سلطان العاصمي. وفريق يضم أكثر من 35 شخص طموحهم الأساسي تمكين تجار التجزئة مهما كان حجمهم ونشاطهم من “زيادة” مبيعاتهم.

وهي بذلك تمثل شركة سعودية متخصصة في مجال التجارة الالكترونية تهدف إلى تمكين تجّار التجزئة والعلامات التجارية للتحول للتجارة الإلكترونية المتكاملة عن طريق تقديم حل متكامل (متجر، منظومة الخدمات ونجاح التجار) يساعدهم في التحول للتجارة الالكترونية وخلق طلبات فعلية عبر متاجر الكترونية خاصة ومستقلة لكل تاجر.

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من جانبه عبر مازن الضراب، مؤسس الشركة ومدير التسويق، عن هذه اللحظة بالقول: “نشكر عملاءنا ثقتهم بالشركة منذ تأسيسها، ويأتي هذا الاستثمار لدعم التوسع والنمو الذي تعيشه الشركة حاليًا بشكل يومي ويشهده سوق التجارة الالكترونية في المملكة والمنطقة. بدأنا زد برؤية تقديم التجارة الالكترونية في – صندوق – وبناء علاقة شراكة حقيقة مع التاجر بهدف تمكينه لزيادة مبيعاته ونموه”

فيما قال سلطان العاصمي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي: “نسعى في زد أن نعيد تعريف قطاع التجزئة عبر حلول التجزئة الالكترونية وحزمة من الحلول التي ستقوم بتطوير القطاع في المنطقة. الأثر الذي أحدثته الشركة في القطاع انعكس عبر نموها الذي وصل لخمسة أضعاف سنوياً ونمو شهري في الطلبات يصل إلى 20٪ عن الشهر السابق. كل هذه مؤشرات لمستقبل واعد ينتظرنا بحول الله”.

وتأتي هذه الجولة الاستثمارية بقيادة الذراع الاستثماري لشركة علم، إلى جانب مساهمة صناديق رأس مال جريء مثل: أرزان من الكويت وصندوق إم أس أيه من الصين إلى جانب مستثمرين ملائكيين مخضرمين.

وتتميز زد بحسب تعبيرها في البيان بأنها لا تقدم حل تقني فقط للمتاجر، بل يتعدى ما تقوم به هذا الجانب إلى جانب تمكين تاجر التجزئة من التحول للتجارة الرقمية والحديثة كقائد حقيقي لصناعة التغيير في هذا القطاع. حيث سبق ومكّنت الشركة أكثر من 20 مزود خدمات (شركات توصيل دفع، تجهيز طلبات، تصوير وغيرها) من تقديم خدماتهم للتجار عبر منظومة الشركة إلى جانب رفع الاستثمار في العنصر البشري وضخ متخصصين في مجال التجارة الالكترونية عبر أكاديمية زد وبرامجها المختلفة لبناء المهارات العملية والتطبيقية في مجال التجارة الرقمية.

التدوينة إغلاق الجولة الاستثمارية الأولى لشركة زد لتمكين التجارة الإلكترونية بقيادة علم للاستثمار ظهرت أولاً على عالم التقنية.