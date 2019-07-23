الان تتابع تركي آل الشيخ: تمديد التسجيل في #مسابقات_القرآن_والأذان_العالمية إلى 18 أغسطس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلن تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، تمديد فترة التسجيل في مسابقات القرآن والأذان العالمية إلى 18 أغسطس المقبل.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بعد التفاعل والإقبال الشديد على مسابقات القرآن والأذان العالمية بأكثر من ٣١ ألف مشاركة من ١٦٢ دولة قررنا اليوم مع اللجنة تمديد فترة التسجيل إلى ١٨ أغسطس لنتيح الفرصة لكل صاحب صوت جميل في تلاوة القرآن ورفع الأذان أن يشارك”.
ونشر رابط التسجيل في المسابقات، ودعا إلى التسجيل من خلال الرابط: https://quranathanawards.com
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