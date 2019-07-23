كتائب القسام: نتنياهو يتهرب من إنجاز صفقة تبادل الأسرى 

رام الله - سبوتنيك. قال أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء: "بنيامين نتنياهو يتهرب من إنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية"، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وأضاف "ساسة الاحتلال وقادة الحكومة يكذبون ويدلسون على أهالي جنودهم، الذين أرسلوهم لميدان المعركة".

وقال الناطق، مخاطبا عائلات الجنود الأسرى "هناك فرصة حقيقية لحل قضية الأسرى والمفقودين إذا كانت قيادتكم جادة في فتح هذا الملف".

وتابع "نحذر، بأنه قد يكون عرضة للإغلاق نهائيا ولكم في قضية "رون أراد" عبرة".

Advertisements

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة لكنها في الوقت ذاته تستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق بحيث تنزل بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ضربة قوية لم يسبق لها مثيل على حد وصفه.

وأضاف: "نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة، وأي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس وللجهاد الإسلامي"، مضيفا: "هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها".

وفيما يتعلق بالمفقودين الإسرائيليين الأربعة، وبينهم جنديان وبحوزة حركة حماس في القطاع منذ عام 2014، قال نتنياهو: "إننا ملتزمون بإعادة كل من أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد إلى أحضان عائلاتهم، ولا أستطيع أن أعطي التفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية".

واختتم نتنياهو بالقول: "ما نقوم به يسري على جميع جنودنا المفقودين وقد أثبتنا بأننا نفي بعهدنا عندما استرجعنا رفاة الجندي زيخاريا باومل من سوريا".