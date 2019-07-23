ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الأوضاع الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاتّصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء الياباني والذي عبر خلاله عن تعزيته لأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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