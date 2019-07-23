وزير الدفاع الكويتى يبحث مع مسؤول عسكرى أمريكى التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مع قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزى، التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء إن الجانبين تطرقا للعلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الدفاع الكويتي- خلال اللقاء - بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وبالتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات، لا سيما ما يتعلق بالشؤون العسكرية، بما يعكس الحرص على تعزيز وتطوير كل أوجه العمل المشترك.

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