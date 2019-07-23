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دورية ليبية تحتجز قارب صيد إيطالي في خليج سرت

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روما / باريش ساتشكين / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية احتجاز زورق دورية ليبي، قارب صيد إيطالي في مياه خليج سرت.

وأوضحت الوزاراة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن زورق دورية ليبي احتجز قارب صيد إيطالي يسمى بـ"ترامونتانا"، في خليج سرت وأفراد طاقمه.

وذكر البيان أن وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، أصدر تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، جوزيبي بوتشينو جريمالدي، باتخاذ الخطوات اللازمة على وجه السرعة، للإفراج عن قارب الصيد وطاقمه.

وأضاف البيان أن أسباب احتجاز القارب غير واضحة، وربما بسبب قيامها بأنشطة صيدة في مياه توصف بأنها "عالية الخطورة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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