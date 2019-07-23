إصابة بالعين تحد من نشاط المبعوث الأممي لسوريا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا، جير بدرسن، تعرض لحادث، وسيضطر للحد من نشاطه في الفترة المقبلة، بناء علي نصيحة الأطباء.

وأوضح مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن "بيدرسن تعرض لإصابة بالعين، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قريبًا".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن سبب طبيعة الحادث والإصابة.

وتابع: "لكن بناء على نصيحة الأطباء، سيحد المبعوث الخاص من نشاطه، ولن يتمكن من السفر خلال الفترة المقبلة".

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وأردف أن "بيدرسن أعرب عن تقديره للدعم القوي من جهات عديدة لجهوده من أجل تيسير المسار السياسي، ومستقبل أفضل للشعب السوري، الذي طالت معاناته".

وبيدرسن هو المبعوث الأممي الرابع إلى سوريا، منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وتولى مهامه أوائل يناير/ كانون ثانٍ الماضي، خلفًا لـ"استيفان ديمستورا"، الذي أمضى أربع سنوات دون التمكن من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وولد بيدرسن في أوسلو عام 1955، وشغل منصب سفير النرويج ببكين، في 9 يونيو / حزيران 2017، كما تولى مهمة المبعوث النرويجي إلى فلسطين، بين 1998 و2003.

وشغل منصب الممثل الدائم للمجر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى مهام مختلفة كمسؤول أممي رفيع المستوى في لبنان بين 2005 و2008.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.