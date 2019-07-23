هيئة فلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف هدم المنازل في القدس

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (حكومية)، الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية وهدم المنازل في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان للهيئة وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الهيئة إن عمليات هدم المنازل تصاعدت في الأراضي الفلسطنية، بعد قرار الإدارة الأمريكية أواخر عام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأضافت: "على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بموجب الاتفاقيات التي يعد طرفا بها".

Advertisements

ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينية إلى التحرك العاجل على المستوى الدولي، ومخاطبة الدول ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية "لاتخاذ موقف حاسم وجاد تجاه انتهاكات الاحتلال".

ومنذ فجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية بهدم عدة بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.

والأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وأكدت المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، قرار اتخذته في 11 يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.