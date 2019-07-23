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إسرائيل تعيد 22 قارب صيد لغزة بعد احتجازها لسنوات

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غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، عن 22 قارب صيد، احتجزتهم خلال الأعوام الماضية.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، في حديث مع الخليج 365: "أفرجت إسرائيل عصر اليوم عن 22 قارب صيد و4 محركات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع".

وأضاف: "المحركات وقوارب الصيد المفرج عنهم هالكة لا تصلح للعمل".

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ومنذ 3 يوليو/ تموز الجاري، أفرجت تل أبيب عن 65 قارب صيد، صادرتهم من بحر غزة أثناء عمل الصيادين، بحسب عياش.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن النيابة الإسرائيلية أعلنت "أنها تنوي العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها، وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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