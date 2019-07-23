مسؤول أممي يبحث المشاريع المنفذة للسوريين بـ"شانلي أورفة" التركية

شانلي أورفة / ياسين ديكما / الخليج 365

أجرى مساعد رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، جان ماري غاريلي، زيارة إلى ولاية "شانلي أورفة"، وبحث مع مسؤوليها المشاريع المتعلقة باللاجئين فيها.

وذكرت ولاية "شانلي أورفة" (جنوب) في بيان، الثلاثاء، أن غاريلي والوفد المرافق له، التقوا الوالي عبد الله أرين، في مقر عمله.

وتبادل الجانبان الأفكار حول المشاريع المنفذة والمخططة للاجئين الذين يعيشون في المدينة.

كما تمت خلال الزيارة مناقشة مواضيع عدة، لا سيما تعزيز المركز الاستشاري للاجئين بالولاية وزيادة قدرته، وتوظيف النساء، إلى جانب دعم مشاريع جديدة من قبل الأمم المتحدة.

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وأعرب أرين، عن امتنانه من زيارة غاريلي والوفد المرافق له. مؤكدا أن تركيا تعد إحدى أكثر الدول استضافة للاجئين على أراضيها.

وأشار إلى أن "شانلي أورفة" تستضيف أكبر عدد من السوريين بعد إسطنبول.

من جهته، أشار غاريلي إلى إيلائهم أهمية كبيرة للمشاريع المنفذة بالتعاون مع المؤسسات في تركيا، معربا عن شكره للوالي أرين، بهذا الخصوص.

ويبلغ عدد السوريين المسجلين في الولاية 430 ألفا (فيما يبلغ تعداد السكان الأصليين 2.03 مليون نسمة)، بحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، عن توزّع السوريين وأعدادهم في الولايات التركية.

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