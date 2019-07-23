قوى_الحرية بـ #السودان تربط تشكيل الحكومة بإنهاء ملف السلام

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير لـ”العربية” إن إعلان اسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء مؤجل لحين الانتهاء من ملف السلام.

وقال المبعوث الأميركي إلى السودان، دونالد بوث، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ألغت عقوبات على الخرطوم في محاولة لتحسين الأوضاع. لكنه قال إن الوقت ما زال مبكراً للوصول لحل نهائي في السودان.

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وقال “نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني”، لافتاً إلى أن واشنطن تهدف إلى دعم الشعب السوداني للوصول لحل يرضي الجميع.

وتحدث عن صعوبات حول تشكيل الحكومة الانتقالية، مثمناً آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية لشعب السوداني في اختيار حكومة مرضية للجميع.

وقال المبعوث الأميركي للخرطوم إن الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، مشدداً على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.