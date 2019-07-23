النيابة_العامة تحذر: هذه عقوبة جرائم نشر الإباحية وأنشطة الميسر

صحيفة الخليج الالكترونية

حذّرت النيابة العامة من العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية خاصة فيما يخص جرائم إنشاء ونشر المواد الإباحية وأنشطة الميسر.

Advertisements

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن.. أخي المقيم.. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).