شكرا لقرائتكم أحكام بالسجن بحق مدانين بالانتماء الى "داعش" في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 17:11

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلثاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاما في حق 32 مدانا في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء الى تنظيم "داعش" وتأسيس تنظيم مسلح ومحاولة التسلل للقتال في سورية، على ما أفاد مصدر قضائي.



وشملت الأحكام "السجن 15 عاما لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية".

كما شملت "السجن عشرة أعوام لمدان بتهمة التهديد بالقيام بأعمال أرهابية، إذ ثبت للمحكمة أنه ينتمي الى تنظيم داعش في سورية وخطط لاستهداف احدى الكنائس في الأردن".

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وحكم على ثلاثة آخرين "دينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن ثمانية أعوام، والسجن لعام واحد لفتاة معهم بعد تأسيسهم تنظيم أسموه تنظيم الألوية العربية المسلحة وتعديل طائرة صغيرة، درون، لتصبح قادرة على حمل متفجرات".

وحكمت المحكمة على "مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سورية للانضمام إلى جبهة النصرة بالسجن 4 أعوام".

وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على مروجي أفكار"داعش" أو من يحاول الالتحاق به.

كما شددت السلطات أيضاً منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار (مارس) عام 2011، إجراءاتها على الحدود مع سورية، واعتقلت وسجنت عشرات الأشخاص لمحاولتهم التسلل إلى سورية للقتال هناك.