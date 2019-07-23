قرقاش: حمد بن جاسم عراب الفوضى في ليبيا وسورية

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محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 18:02
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، كان سباقاً في توجهاته ومنها التحريض على الفوضى في كل من ليبيا وسورية.
وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلثاء)، رداً على تصريحات حمد بن جاسم، التي تضمنت مغالطات قطرية معتادة ضد دول المنطقة، «الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائماً سباقاً في توجهاته ومنها استقدام القوات الأميركية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سورية وليبيا».
وتابع: «إن ملاحظات حمد بن جاسم اليوم، هي من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر».
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