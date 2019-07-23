شكرا لقرائتكم غني يريد "توضيحاً" لتصريحات ترامب عن "محو" أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 15:02

طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني الولايات المتحدة بتوضيح تصريحات للرئيس دونالد ترامب عن "محو" أفغانستان.



جاء ذلك بعدما قال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض إن لديه خططاً لإنهاء النزاع في أفغانستان بسرعة، مستدركاً أن من شأنها أن تمحو هذا البلد "عن وجه الأرض".

وأضاف أن أفغانستان "ستُمحى، ستنتهي حرفياً في 10 أيام. لا أريد أن أسلك ذلك المسار". وشدد على أنه لا "يريد قتل 10 ملايين شخص".

وأشار ترامب الى أن باكستان ستساعد الولايات المتحدة على "تخليص" نفسها من أفغانستان، مضيفاً أن هناك "إمكانات هائلة" للعلاقات بين واشنطن وإسلام آباد.

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وكثيراً ما حمّلت كابول إسلام آباد مسؤولية إذكاء النزاع الأفغاني ودعم حركة "طالبان"، علماً أن باكستان كانت الداعم الرئيس للحركة عندما حكمت أفغانستان في تسعينات القرن العشرين. كما أن غني غاضب من مواصلة واشنطن تهميشه في محادثات سلام تجريها مع "طالبان".

ووَرَدَ في بيان أصدره مكتب غني: "تطالب الحكومة الأفغانية بتوضيح لتصريحات الرئيس الأميركي التي عبّر عنها خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني، عبر القنوات والطرق الديبلوماسية".

وأضاف: "في وقت تدعم الحكومة الأفغانية الجهود الأميركية لتحقيق السلام في أفغانستان، تؤكد الحكومة أن رؤساء دول أجنبية لا يمكنهم تقرير مصير أفغانستان في غياب القيادة الأفغانية".

ولجأ أفغان إلى مواقع للتواصل الاجتماعي، تعبيراً عن غضبهم من تصريحات ترامب. وكتب مهد فرهد على "فايسبوك": "أشعر بصدمة وتهديد وإذلال. وثقنا بالأميركيين لمساعدتنا في الحرب على الإرهاب، والآن يهدّدنا الرئيس ترامب بالإبادة".