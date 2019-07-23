شكرا لقرائتكم "داعش" يضرب في قلب دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 15:05

قُتل مدني الإثنين في انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، في تفجير تبنّاه تنظيم "داعش" هو الأول له منذ طرده من العاصمة السورية في عام 2018.



وأوردت الوكالة "استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في منطقة القدم في دمشق". ونشرت صوراً لسيارة بيضاء متفحمة لم يبق منها سوى هيكلها الخارجي، وهياكل مقاعدها المعدنية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان، من جهته، أن الانفجار استهدف سيارة قيادي في قوات الدفاع الوطني، الموالية لقوات النظام، وأسفر عن مقتل سائقه.

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وتبنى تنظيم "داعش" التفجير عبر قنواته على تطبيق تلغرام. وهو أول تبن له لتفجير في دمشق منذ طرده في أيار (مايو) من جنوب العاصمة السورية ولا سيما مخيم اليرموك وحيي التضامن والحجر الأسود إثر هجوم عنيف للنظام واتفاق لإجلاء مقاتليه.

وتكررت اخيراً حوادث الانفجارات الناجمة عن زرع عبوات ناسفة في سيارات في دمشق ومناطق سورية أخرى، إلا أن أي جهة لم تتبناها.

واستهدفت عبوة في حزيران (يونيو) سيارة المحلل السياسي الموالي لدمشق طالب إبراهيم في حي المزة الدمشقي، وأدت إلى إصابة زوجته وابنه، وفق سانا.

كما قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة على طريق دولي سريع جنوب دمشق في نيسان (أبريل)، وفق سانا.