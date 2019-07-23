كيم الثالث يتفقّد غواصة جديدة

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محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 23 يوليو 2019 - اخر تحديث في 23 يوليو 2019 / 14:56
تفقّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون غواصة جديدة، وأولى أنظمتها القتالية اهتماماً خاصاً.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن الغواصة ستُنشر في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، من دون الكشف عن مواصفاتها أو موقعها. وأضافت أن "القائد الأعلى أطلع بالتفصيل على بياناتها التشغيلية والتكتيكية وأنظمتها للأسلحة القتالية".
ويأتي تفقّد كيم الغواصة بعدما حذرت بيونغيانغ الشهر الماضي من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "ستؤثر" في المحادثات النووية المقترحة مع واشنطن، والتي وافق عليها كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
ووصفت الدولة الستالينية هذه التدريبات المقررة بأنها "ضغط فاضح" عليها و"انتهاك لروح" البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم، خلال قمة أولى جمعتهما في سنغافورة العام الماضي.
لكن ترامب قال الاثنين إن "هناك مراسلات إيجابية جداً مع كوريا الشمالية"، مضيفاً: "مرة أخرى ليست هناك تجارب نووية، ولا اختبارات صاروخية، ولا أي شيء".
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