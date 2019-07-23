منع وزير العدل الجزائري السابق من السفر والتحقيق معه في جرائم فساد

الجزائر- سبوتنيك.كما كلفت ذات المحكمة الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد المعني بخصوص "وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد".

يذكر أنه في حزيران/ يونيو المنصرم، تم تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى القضاء ضمن قضية رجل الأعمال حسان عرباوي صاحب علامة "كيا" للسيارات، تم فتح تحقيق ضد 14 منهم في جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ قرابة خمسة أشهر، للمطالبة برحيل عناصر النظام السابق ومحاسبة المفسدين قبل التحضير لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة