شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر صرف 50 ألف ريال للجامعيين.. والقرار يشمل حالات التقاعد والوفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر قولهم إن قرار صرف مكافأة الـ50 ألفا للخريجين الجامعيين سيشمل الموظفين المتقاعدين والمتوفين.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم بدأت حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل قرار وزير المالية، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.
يذكر أن المقام السامى أصدر توجيهاته إلى الوزارات والجهات الحكومية التي تقضى بصرف مكافأة 50 ألف ریال لخريجى الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفى الحكومى، شريطة أن يكون الخريج منتظما ً بدراسته وليس منتسبا.
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