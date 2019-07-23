شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء السعودية: 2 % ارتفاع للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقريرها الشهرى عن الرقم القياسى لأسعار المستهلك فى المملكة العربية السعودية لشهر يونيو الماضى، ونشرته عبر موقعها الرسمي وقد سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2019م، بلغت نسبته (0.2 %) مقارنةً بالشهر السابق (مايو 2019م.(

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) فى شهر يونيو 2019 ارتفاعًا من (105.7) فى شهر مايو 2019، وذلك بنسبة بلغت 0.2%

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وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسةٌ من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهى: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.8%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.5%، وقسم النقل بنسبة 0.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%.