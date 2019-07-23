شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأولى من حجاج عرب 48 إلى جسر الملك حسين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من حجاج عرب 1948، إلى جسر الملك حسين بالأردن، المحطة الأولى في رحلتهم إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.

وقال مدير إدارة أمن الجسور العقيد رأفت المطارنة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا - إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عبور ومغادرة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة العقوبات التي تواجههم، موضحا أن جميع إجراءات السفر تمت داخل مدينة الحجاج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات سفرهم.