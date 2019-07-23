ولى عهد أبوظبى يبحث مع نائب الرئيس الصينى أوجه التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال زيارته للصين - مع نائب الرئيس الصينى وانج تشى شان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أنه تم - خلال اللقاء - استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأنها.

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