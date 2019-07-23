شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية‭ ‬الإيطالية: ليبيا تحتجز سفينة صيد إيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم الثلاثاء إن خفر السواحل الليبى احتجز سفينة صيد إيطالية.

وقال البيان إن أسباب احتجاز السفينة غير واضحة، لكن يُرجح أن تكون متصلة بعمليات الصيد فى مياه تعتبرها إيطاليا نفسها "محفوفة بالمخاطر"، مشيرا إلى أن هناك تحذيرا صادرا للسفن الإيطالية من دخول تلك المياه.

وقالت روما إن السفينة أُخذت إلى ميناء مصراتة.

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