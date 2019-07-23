شكرا لقرائتكم خبر عن عسكرى سعودى متقاعد ينذر نفسه لإعاشة الطيور والحيوانات شمال محافظة محايل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة سبق السعودية قصة مواطن سعودى يدعى عبدالله بن مسفر العسيرى نذر نفسه لسُقيا وإعاشة الطيور والحيوانات المختلفة في أحد المواقع شمال محافظة محايل السعودية التي تكثر فيها الحيوانات المختلفة.

وقالت الصحيفة السعودية عبر موقعها الالكترونى، الثلاثاء، إن المواطن السعودى عبدالله العسيرى وهو متقاعد من السلك العسكرى السعودى عمد لإنشاء عدد من أحواض المياه وجلب خزان مياه سعة 4 أطنان يتم تزويده بالماء كل أسبوع وبوساطته يتم ملء الأحواض بصفة يومية.

وأكد المواطن السعودى إلى أنه يطمح فى التوسع بمشروعه بما يضمن خدمة أكبر قدر من الحيوانات والطيور التي خصّص لها حوضاً مستقلاً، مشيراً إلى أن عدد الأحواض التي قام ببنائها وتجهيزها بلغ ثلاثة بما يتناسب مع نوع الحيوانات والطيور.

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وأوضح المواطن السعودى أنه يقوم خلال الأفراح بجلب بقايا الطعام للمكان بوساطة سيارته الخاصة من طراز "هايلوكس" المتهالكة لضيق ذات اليد.

وأكّد أن الهدف من مشروعه طلب الأجر والمثوبة من الله -عزّ وجلّ- وأنه جعله على نيته ووالديه وأسرته وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.