شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لـ"الأمر بالمعروف" فى أسواق مدينة الرياض السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمدينة الرياض السعودية، بجولات ميدانية فى الأسواق والمجمعات التجارية، وذلك ضمن خطتها لموسم الإجازة الصيفية لهذا العام.
وقال المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض السعودية الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، الثلاثاء، إن خطة عمل أعضاء الهيئة بالمنطقة هذه الأيام تشمل تغطية الأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى الحضور في المهرجانات والفعاليات الموسمية بمدينة الرياض، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض السعودية، أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائماً على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.
وأشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.
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