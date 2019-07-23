شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تعثر على 8 جثث متحللة لمهاجرين فى سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عثر خفر السواحل الليبية على 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين في شاطئ البحر بضواحي مدينة سرت.

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وقال مصدر أمني محلي -وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الثلاثاء " إن الجثث وجدت في حالة تحلل، مشيرًا إلى أن نيابة سرت بدأت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وفاة هؤلاء المهاجرين، واتخاذ إجراءات التصريح بالدفن.

ويلقى العشرات من المهاجرين حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، إذ أفادت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان سابق، بأن نحو 683 مهاجرًا ولاجئًا ماتوا غرقًا في مياه البحر، منذ مطلع العام الحالي.