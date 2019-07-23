"أنصار الله": مستعدون لوقف الهجمات الصاروخية مقابل خطوات مماثلة من التحالف العربي

وأشار المشاط خلال لقائه وفد مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن الحوثيين مستعدون للسلام في كل المراحل، مؤكدا أن استمرار الحرب جاء للدفاع عن النفس.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن المشاط أكد أن الحوثيين لا يقبلون بالتواجد الأمريكي والإسرائيلي على الحدود اليمنية، حسب تعبيره، موضحا أن اليمن لديه سيادة ولا يخضع لأي أحد.

كما أشار إلى التزام الحوثيين واللجان الشعبية بتنفيذ ما يقارب نصف الالتزامات في اتفاق الحديدة من جانب واحد، فيما لم ينفذ الطرف الآخر أي خطوة، حسب تعبيره.

وأوضح أنه لا يوجد لدى المجلس السياسي الأعلى مانع في التعاطي مع ما طرحه وفد مجموعة الأزمات الدولية، عن إمكانية إطلاق حوار يمني سعودي بما يحقق السلام العادل للجميع.