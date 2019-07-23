بعد رسالة الملك محمد السادس إلى الملك سلمان... المغرب يتحدث عن الملاحة البحرية في الخليج

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في بيان نقلته قناة "العربية" إن الرباط تعلن تضامنها مع دول الخليج، وتؤكد ضرورة احترام الملاحة البحرية.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar

وتابع بوريطة "المغرب يتابع بقلق التطورات الأخيرة، ويدعو لضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل".

وأشار وزير خارجية المغرب، إلى أن المملكة المغربية أدانت في مرات عديدة، أي تهديدات لأمن واستقرار المنطقة، وتؤكد تضامنها مع الدول العربية في الخليج في كل مرة يتم تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.

وأردف "المغرب على غرار كل البلدان منشغل بتصاعد التوتر في مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، وموقفه نابع من صفته عضوا في المجتمع الدولي وأيضا بصفته بلدا تجمعه روابط خاصة مع منطقة الخليج".

وقال بوريطة:

"المعلومات التي قدمتها إيران حول احتجاز ناقلة النفط البريطانية، زائفة ومغلوطة بشكل كبير".

تأتي رسالة المغرب بشأن أمن الملاحة البحرية، في أعقاب الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ما وصفته بـ"رسالة شكر" بعث بها الملك محمد السادس إلى الملك سلمان، ثمن فيها جهود خادم الحرمين الشريفين، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفيره أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

وقال العاهل المغربي "نثمن الجهود الخيّرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجّل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان، جزاه الله خير الجزاء، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار".

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وكانت العلاقات بين الرياض والرباط شهدت بعض التوترات خلال الفترة الماضية، حيث نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤولين حكوميين (لم تسمهم) زعمهم، أن المغرب انسحب من التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية.

وادعت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره لدى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعدما بثت قناة "العربية" فيلما وثائقيا أغضب المغرب لأنه يدعم جبهة "البوليساريو" التي ترى أن سيادة المغرب على الصحراء "استعمار".

ورغم أن السفير المغربي لدى السعودية أكد بنفسه خبر الاستدعاء "للتشاور"، في تصريحات مع موقع مغربي، نفى وزير الخارجية ناصر بوريطة ذلك الكلام، وقال إن "الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية".

ونتيجة لهذا التوتر، بدأ المغرب يقاطع اجتماعات التحالف لأنه اعتبر تصويت السعودية لصالح الملف الثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك "خيانة"، واستمر التوتر غير المعلن، إلى أن خرج وزير الخارجية المغربي على قناة الجزيرة متحدثا عن أن مشاركة المغرب في اليمن "تغيرت".

بعدها بثت قناة "العربية" فيلما وثائقيا، يدور حول الصحراء المتنازع عليها، ويدعم وجهة نظر جبهة البوليساريو التي تدعي أن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمرون الإسبان في عام 1975، وهو أمر لا يتهاون فيه المغرب مع أي دولة، إذ يقاطع أي دولة تتبنى وجهة النظر هذه. عندئذ استدعى المغرب سفيره للتشاور، وفقا لرواية الوكالة الأمريكية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، قد وجه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن إيران، بعد التطورات الأخيرة بينها وبريطانيا واحتجاز ناقلات النفط.

وقال الجبير أن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال"، حسب وكالة الأنباء "رويترز".

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي على الاتهامات البريطانية لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأكدت أن حرية الملاحة تتطلب حلا دوليا.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها "نحن على علم بتقارير مضايقة الحرس الثوري الإسلامي ومحاولات التدخل في مرور السفينة البريطانية التي تحمل علم المملكة المتحدة اليوم بالقرب من مضيق هرمز".