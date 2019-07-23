الإمارات تؤكد أنها لن تغادر اليمن

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دبي: أكدت الإمارات العربية المتحدة العضو الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، أنّها ليست بصدد مغادرة البلد الغارق في نزاع مسلّح، رغم عملية إعادة الانتشار التي تنفّذها قواتها.

في موازاة ذلك، قال المتمردون إنّهم مستعدون لوقف هجماتهم الصاروخية ضد السعودية والانخراط في حوار معها، إنّما بشروط.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية الثلاثاء "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن".

وأكد قرقاش "سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".

وكانت الإمارات أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

وأكد قرقاش أنه يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها "إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع".

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وقال قرقاش في المقال "بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها-- بأعين مفتوحة".

وتابع "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل"، ولكنه أكد "الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".

وفي صنعاء، التقى مهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، السلطة السياسية لدى المتمردين، روبرت مالي، رئيس مركز "مجموعة الازمات الدولية" ومستشار الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما.

وهي زيارة نادرة لأميركي ورئيس مركز أبحاث إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وأكّد المشاط خلال اللقاء بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" المتحدثة باسم المتمردين "الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات. وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة".

وتابع "لا يوجد لدينا مانع في (...) إمكانية إطلاق حوار يمني سعودي بما يحقق السلام العادل للجميع".

وشدّد المشاط على أن المتمردين لا يتبعون إيران، وأوضح "لا توجد أي تبعية لإيران (...) نحن شعب لدينا من التاريخ والعظمة ما يمنعنا أن نكون تابعين لأي أحد".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تصاعد مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس 2015.