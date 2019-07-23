دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HONOR تقدم سوارة HONOR BAND 5 بتصميم يحاكي الإصدار السابق وسعر يبدأ من 27 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HONOR اليوم خلال فعاليات مؤتمر Honor 9X عن الإصدار الجديد من سوارات HONOR BAND 5 الذي ينطلق بتصميم يحاكي الإصدار السابق مع ميزة جديدة تتيح قياس نسبة الأكسجين في الدم، وسعر يبدأ من 27 دولار للنموذج الرئيسي.

يأتي الإصدار الجديد من سوارات HONOR الذكية HONOR BAND 5 بتصميم يحاكي الإصدار السابق HONOR BAND 4 لكن مع مميزات أكثر لمتابعة النشاط الرياضي للمستخدم.

وتضم سوارة HONOR BAND 5 شاشة AMOLED مميزة بحجم 0.95 إنش، مع دقة عرض 240 في 120 بيكسل، وكثافة عرض 282 بيكسل لكل إنش، كما يدعم الشاشة زجاج منحني 2.5D لمقاومة الخدش بكفاءة أفضل.

أيضاً تتيح HONOR BAND 5 للمستخدمين إختيار وتخصيص أي من أوجه الساعة المفضلة والتي تعود لشركات أخرى، على أن تدعم السوارة الذكية المستخدم ببطارية تستمر بعمر شحن حتى 14 يوم.

وتأتي الميزة الرئيسية الجديدة في سوارة Band 5 الذكية في مستشعر يعمل على قياس نسبة الأكسجين في الدم لدى المستخدم، وهي ميزة تعمل على دعم الكثير من فئات المستخدمين من كبار السن، أو المستخدمين ممن يعانون من أمراض إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم، حيث تعمل السوارة على تنبيه المستخدم للحد من نشاطه عند وصول النسبة ما بين 89 ٪ -70%، بينما تعمل على تنبيه المستخدم للحصول على الرعاية الطبية عند إنخفاض النسبة عن 70%.

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أيضاً من المقرر أن تدعم سوارة Band 5 الذكية المستخدم بميزة رصد معدل ضربات القلب على مدار اليوم، وذلك من خلال خوارزمية مميزة بالذكاء الإصطناعي لإعطاء المستخدم نتائج دقيقة بنسبة 97.8%.

كما تدعم السوارة تقنية TruSleep 2.0 من هواوي وهي تقنية تعمل على تعقب غير مرئي لمعدل ضربات القلب أثناء الليل، هذا إلى جانب الكثير من أنماط متابعة الأنشطة الرياضية، مع دعم تقنية NFC للدفع.

ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من سوارة Honor Band 5 الذكية بسعر 27 دولار والذي ينطلق للبيع في 24 من يوليو، بينما يأتي النموذج المميز بتقنية NFC بسعر 32 دولار على أن يتوفر للبيع في الأسواق بدءاً من 29 من يوليو.

المصدر

هذا الموضوع HONOR تقدم سوارة HONOR BAND 5 بتصميم يحاكي الإصدار السابق وسعر يبدأ من 27 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.