شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ بوريس جونسون بعد انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوريس جونسون، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء فى المملكة المتحدة، متمنيا له كل التوفيق والسداد، ومشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط الكويت بالمملكة المتحدة

وأكد أمير الكويت بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، إلى تطلع دولة الكويت إلى تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين المملكة المتحدة والكويت، والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما.

وأعرب أمير الكويت فى برقيته لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن تمنياته بالرقى والإزدهار لبريطانيا وللعلاقات التاريخية والوطيدة والمتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

Advertisements