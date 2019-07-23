المغرب يدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية (ماب) أن بوريطة أكد - خلال لقاءه وزير الشؤون الخارجية الغيني مامادي توري، الذي يقوم بأول زيارة له للمملكة منذ تعيينه - أن المغرب يتابع بقلق التطورات الأخيرة ويدعو إلى احترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل.

وشدد بوريطة على أن المملكة أدانت مرات عدة الأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة وأكدت تضامنها مع الدول العربية بالخليج، في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب على غرار كل البلدان منشغل بتصاعد التوتر في مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، وموقفه نابع من صفته عضوا بالمجتمع الدولي وأيضا بصفته بلدا تجمعه روابط خاصة مع منطقة الخليج.

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