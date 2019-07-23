ولي عهد أبوظبى يشهد تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من مؤسسات القطاع الخاص فى الإمارات والصين، وذلك على هامش حفل الاستقبال الذى نظمته سفارة الإمارات بالصين بمناسبة الذكرى الـ"35" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مذكرة تفاهم بين شركة جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس "جال" وشركة الصين الوطنية لتقنيات الفضاء، واتفاقيتان إطاريتان للتعاون المشترك بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة "وانخوا"، واتفاقية أولية بين مكتب أبوظبي للاستثمار "وسنستايم جروب"، إضافة إلى اتفاق تعاون بين شركة "إعمار العقارية" ومطار بكين داشينغ الدولي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي واستصلاح الأراضي.

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