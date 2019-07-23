شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع رئيس الوزراء اليمنى مستجدات الأوضاع فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر.

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