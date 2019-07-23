قطر: لا نتدخل بشؤون الصومال و"المهندي" لا يمثّلنا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أكّد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الثلاثاء، أنّ السياسة الخارجية للدوحة تركز على دعم الاستقرار والازدهار في جميع دول العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

جاء ذلك في بيان تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة الماضي، اتهم قطر استناداً إلى تسجيلات مزعومة مسرّبة، بـ"التورط" في تفجيرات وقعت في الصومال.

وشدد البيان على أن "المواطن القطري الذي نشرت الصحيفة تعليقا له حول تفجيرات وقعت في الصومال، لا يمثل حكومة قطر".

وأوضح أن "المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً، وهو لا يمثل قطر، وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة".

وشدد على أنه "سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا".

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "الصومال شريك مهم للدوحة، ولا يتم التدخل في شؤونه الداخلية، فالعلاقة بين قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف أن "الإمارات اتبعت في الصومال سياسة خارجية تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي، وهذا الأمر ضد مبادئنا وقيمنا".

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وأكد على "استمرار دعم قطر للحكومة الصومالية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الصومال". معربا عن تمنياته لحكومة الصومال وشعبها بالاستقرار والازدهار.

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لدعم التحقيق الذي تجريه حكومة قطر حول المزاعم التي نشرتها.

ولفت إلى أنه "لم يتم قبول هذا الطلب نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة".

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أنه "يحترم سياسات الصحيفة، ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في سبيل الحصول على التسجيلات مع استمرار التحقيق في هذا الشأن".

وقالت "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن "الصومال ظهرت خلال العامين الماضيين كساحة رئيسية للصراع بين قطر والإمارات".

وأضافت أنها حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اعترضتها وكالة استخبارات معارضة لقطر، دون أن توضح جنسية هذه الوكالة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي، الذي وصفته بأنه "مقرب" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأضافت الصحيفة أن المهندي أبلغ السفير بأن المليشيات نفذت تفجيرا في مدينة بوساسو الساحلية لتعزيز مصالح قطر وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.