لبنان يبحث مع مصر وقبرص الرومية التعاون في مجال الطاقة

بيروت/ الخليج 365

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى البستاني، الثلاثاء، عن إجراء محادثات مع مصر وقبرص الرومية في مجال الطاقة.

وأشارت البستاني، في تصريحات صحفية، إلى استمرار التواصل مع مصر من أجل التعاون في مجال الطاقة لا سيما استثمار خط الغاز العربي من جديد، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي مايو/ أيار 2009، وقع لبنان اتفاقية مع مصر، لاستيراد الغاز، اعتبارًا من أغسطس/ آب من العام نفسه، ولكن تعرقلت الخطوة لأسباب فنية.

وكان الاتفاق يقضي باستيراد الغاز المصري حتى 2013، على أن تراجع الأسعار بعد هذه الفترة، ضمن مشروع خط الغاز العربي الآتي من مصر، مرورًا بالأردن وسوريا إلى لبنان.

وقالت البستاتي إن بلادها تجري محادثات مع قبرص الرومية للتوصل الى اتفاقية إطار لاستخراج البترول من المكامن المشتركة بين البلدين.

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يشار إلى أن تركيا ترفض الخطوات الأحادية التي تتخذها قبرص الرومية بشأن التنقيب عن حقول الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط.

ومنذ فترة، حولت سلطات قبرص الرومية أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت إنشاءها من جانب واحد، وهو ما اعتبرته سلطات الشطر التركي "أمرًا غير مقبول".

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أطلقت تركيا سفينة "فاتح" الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، أرسلت تركيا السفينة الثانية "ياووز" للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و300 متر في بئر "كارباز -1"، الواقع في خليج غازي ماغوستا، بجمهورية شمال قبرص التركية.

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