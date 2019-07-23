الجيش الأمريكي: نعمل على تطوير قاعدة عسكرية في السعودية

واشنطن/ الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أنه يعمل "عن قرب" مع السعودية من أجل تطوير قاعدة الأمير سلطان الجوية، وسط المملكة.

جاء ذلك في بيان لقيادة سلاح الجو في القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية: "نعمل عن قرب مع السعودية من أجل تعزيز قدرات قاعدة الأمير سلطان الجوية (على بعد نحو 80 كم عن العاصمة الرياض)".

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وأضافت: "يعمل الآن أكثر من 25 خبيرا أمريكيا لبناء إمكانات من شأنها تطوير إجراءات الحماية والأمن في قاعدة الأمير سلطان، وذلك في إطار تعاون البلدين من أجل ضمان الاستقرار للمنطقة والأمن فيها".

وحتى الساعة 16.15 تغ، لم تعقب الرياض على البيان الأمريكي، غير أن السعودية أعلنت السبت موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها، بهدف تعزيز العمل المشترك من أجل الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، حسب المصدر ذاته.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.