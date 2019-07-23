مصر.. إطلاق سراح ألف و563 سجينًا بعفو رئاسي

القاهرة / الخليج 365

قررت السلطات المصرية، الثلاثاء، الإفراج عن ألف و563 سجينًا ، بمقتضى عفو رئاسي.

ووفق بيان للداخلية المصرية فإنه تقرر الإفراج بالعفو عن ألف و563 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952( أطاحت بالحكم الملكي بمصر) وعيد الأضحى.

وأفاد البيان أن "قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو".

Advertisements

ولم يوضح ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها سلطات البلاد.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ "تهم"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.