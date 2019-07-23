مسيرات بالخرطوم "تخليدا لشهداء" الحركة الطلابية‎

الخرطوم / الخليج 365

خرج مئات الطلاب الجامعيين في مسيرات وسط العاصمة الخرطوم، لتأبين "شهداء الحركة الطلابية" الذين سقطوا خلال الأحداث التي تلت عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك في السودان، قد دعت طلاب الجامعات السودانية في وقت سابق إلى هذه الفاعلية.

وأفاد شهود عيان الخليج 365، بأن المئات من طلاب جامعتي النيلين والسودان (حكومية) وجامعات أخرى، خرجوا في مسيرات صوب مباني جامعة الخرطوم، وسط العاصمة لحضور فعالية "تأبين شهداء الحركة الطلابية".

وقال أحد منظمي الفعالية للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن السلطات الأمنية منعت المسيرة الطلابية من الدخول لحرم الجامعة.

فيما قال ممثل "تجمع المهنيين"، إسماعيل التاج لدى مخاطبته الطلاب المحتشدين، إنه "كان من المقرر أن تقام ندوة في الميدان الشرقي بجامعة الخرطوم، لكن يبدو أن الحرس القديم من النظام السابق لازال يتحكم في الأمور"، دون توضيح أكثر.

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وشدد التاج خلال الكلمة على "التمسك بمطلب محاكمة كل من ارتكب جريمة في حق الشعب السوداني والقصاص من قتلة شهداء الثورة".

وردد الطلبة المتظاهرين شعارات تطالب بالدولة المدنية والقصاص لشهداء الثورة.

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة، أن "عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى الآن بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353".

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.