وفد من "حماس" يلتقي مسؤولين إيرانيين في طهران

طهران، غزة / محمد ماجد، محمد قورشون/ الخليج 365

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومستشار المرشد الأعلى الإيراني للعلاقات الدولية، علي أكبر ولايتي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية، عن شمخاني خلال اللقاء، اتهامه بعض الدول العربية (لم يذكرها) بمحاولة خلق نزاع بين مجموعات المقاومة الفلسطينية وداعميها، والتعاون مع إسرائيل.

فيما قالت حماس، في بيان صدر عنها، تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن الوفد بحث "التحديات التي تفرضها (الخطة الأمريكية المرتقبة للتسوية) صفقة القرن، على القضية الفلسطينية والمنطقة باعتبارها مشروعا صهيونيا وأمريكا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تنظيم المنطقة وفق المصالح الصهيونية والأمريكية واستهداف كل مواقع القوة في الأمة".

وأكد الوفد أن "كل الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا، لن تثني المقاومة عن المضي قدما في برنامجها، وأن المواجهة اليوم مع العدو تتسع لتشمل الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والشتات".

وأضاف البيان: "أكد الوفد أن المقاومة في فلسطين تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة، ورأس الحربة في مواجهة العدوان الصهيوني".

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بدوره، أكد ولايتي، "ثبات مواقف الجمهورية الإسلامية في دعم الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمقاومة في فلسطين".

وشدد على أن طهران "لا تتردد في الإعلان عن مواقفها، وفي تقديم الدعم للشعب والمقاومة في فلسطين في إطار التزام استراتيجي ومبدئي تجاه قضية فلسطين".

السبت، وصل وفد الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، لطهران، في زيارة تستمر لعدة أيام.

ويضم الوفد إلى جانب "العاروري"، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وإسماعيل رضوان، وخالد القدومي، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وكانت العلاقة بين حماس وإيران، قد شهدت، نوعا من الفتور، عقب أحداث الصراع الداخلي، المندلع في سوريا منذ أواخر 2011.

لكن مسؤولين في حماس، قالوا في 2017، إن العلاقات مع إيران عادت إلى سابق عهدها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.