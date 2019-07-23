البرلمان الروسي يصادق على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مصر

موسكو / الخليج 365

صادق البرلمان الروسي، الثلاثاء، على اتفاقية تعاون استراتيجي مع مصر، تشمل تطوير التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، في جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر".

وتنص الاتفاقية في بعض بنودها على "تطوير التعاون في المجالات العسكرية والتجارية والاقتصادية والفنية، مع إيلاء اهتمام متزايد لمشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية".

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كما تنص أيضا على "قيام الجانبين بتنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود لتحقيق الحلول المشتركة، من أجل التغلب على التحديات والأخطار التي تهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي"، حسب المصدر ذاته.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت موسكو والقاهرة، بمدينة سوتشي الروسية، اتفاقية للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتوصف العلاقات بين مصر وروسيا بالجيدة، لا سيما في المجالات العسكرية، إذ تعد موسكو أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.