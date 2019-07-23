الأمم_المتحدة تشدد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة عبر #مضيق_هرمز

صحيفة الخليج الالكترونية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ حيال التقارير الواردة حول ما تعرضت له سفن بريطانية في مضيق هرمز مؤخرًا.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة فرحان حق، الذي أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة عبر المضيق والمياه المجاورة لها وفقًا للقانون الدولي.

Advertisements

وأشار حق إلى أنه بحسب التقارير الإخبارية، استولت إيران على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 شخصاً هم أفراد الطاقم، يوم الجمعة الماضي، واحتجزت لمدة وجيزة سفينة ثانية في مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوتر في الممر المائي الإستراتيجي الذي أصبح نقطة تحول بين طهران والغرب.

وقال فرحان حق: إن الأمين العام يحث جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي ستزيد من حدة التوتر.