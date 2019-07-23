11 ألفاً من طلائع حجاج أفريقيا غير العربية في #مكة و #المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية

تتابعت طلائع وفود حجاج مؤسسة الدول الأفريقية غير العربية في الوصول عبر المنافذ الجوية، حيث حل نحو 11.176 حاجاً بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى منتصف ليل أمس، وسط منظومة من الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين بما يحقق لهم الراحة ويمكنهم من تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية رامي بن صالح لبني، أن المؤسسة هيأت جميع كوادرها وتجهيزاتها للعناية بخدمتهم وفق معايير الجودة، معززة بالبرامج والمبادرات التي تقودها وزارة الحج والعمرة على مختلف الأصعدة.

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ولفت النظر إلى أن لجان المؤسسة عملت ومنذ وقت مبكر من أجل هذه اللحظات المباركة التي يتوافد فيها الحجيج نحو أطهر البقاع، وذللت في سبيل ذلك خلاصة تجاربها وخبراتها، وجندت خططها المرحلية لتلبية راحة الحجاج، وتحسين تحربتهم بما يحقق الصورة الشاملة عن مكانة المملكة العربية السعودية وتلبي تطلعات قيادتها الرشيدة.

ونوّه لبني بالدور التكاملي الذي تضطلع به مختلف الأجهزة الحكومية للعناية بالحاج منذ بدء رحلته مروراً بتنقلاته وحتى تأدية شعائره وعودته إلى بلاده سالما، منوهاً بما وفرته حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – وفقهما الله -، من بنى تحتية ومشاريع عملاقة ورؤية تنتظم فيها كل البرامج والمبادرات، تتكلل بتذليل سبل الراحة لضيوف الرحمن في جميع خطواتهم.

وذكر المطوف لبني، أن المؤسسة تؤدي دورها ضمن منظومة عمل متكاملة بمتابعة واهتمام من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، حيث تتضافر الجهود بين الوزارة والمؤسسة ممثلة بلجانها ومكاتبها الميدانية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.