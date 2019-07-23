شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثيون يقتلون اليمنيين على طريقة تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاعلام اليمنى، معمر الأريانى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إن الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشية بعد انتهاء خدماتهم"، معبرا عن أمله في ان تكون هذه الجرائم الإرهابية عبرة لأبناء القبائل ممن لا يزالون في صف مليشيا الحوثي ويدفعون بأبنائهم وإخوانهم للقتال في جبهاتها وهو ما يؤكد أن مليشيا الحوثي لا عهد لها ولا ذمة وأن هذه الجرائم ستطال كافة الشخصيات الاجتماعية بعد أن تكتفي المليشيا من خدماتهم".

وطالب الأريانى، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان باتخاذ مواقف واضحة من إرهاب مليشيا الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين ودعم جهود الحكومة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

جاء ذلك على خلفيه قيام الميليشيا بنشر فيديو لسحل مجاهد الغولي، أحد الشخصيات الاجتماعية بمحافظة عمران، الذين ساندوا المليشيا في معارك محافظة عمران واقتحام معسكر اللواء 301 والفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء، وقال الاريانى، إن الحوثيين لم يكتفوا بقتله بل نكلوا بجثته وسحلوه بعد أن فجروا منزله"، ولفت إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والتي لم يسلم منها عناصرها تؤكد وحشيتها ودمويتها وتعطشها للدماء، وأن فكرها وعقيدتها مبنية على القتل واستباحة الدماء وانتهاك كل الحرمات، وأن وضعها على قوائم الإرهاب بات ضرورة للحفاظ على الأمن والسلم والتعايش.